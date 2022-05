Senza aborto, l'America di Trump attende il suo trionfo. La Corte Suprema può riportare l'orologio 50 anni indietro (Di martedì 3 maggio 2022) Scoop di Politico che pubblica la bozza di decisione contro la storica sentenza Roe vs Wade. Biden agli elettori: "Proteggete il diritto quando andrete alle urne". La prof. Susanna Mancini a HuffPost: "Verrebbe meno un pilastro dell'eguaglianza di genere, creerebbe disparità territoriali, sociali e razziali" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 maggio 2022) Scoop di Politico che pubblica la bozza di decisione contro la storica sentenza Roe vs Wade. Biden agli elettori: "Proteggete il diritto quando andrete alle urne". La prof. Susanna Mancini a HuffPost: "Verrebbe meno un pilastro dell'eguaglianza di genere, creerebbe disparità territoriali, sociali e razziali"

