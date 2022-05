Scossa di terremoto a Firenze | trema la città L' esperto | «Epicentro vicino a quello del fortissimo sisma del 1985»

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte e distinguibile scossa di terremoto è stata avvertita a Firenze e nei dintorni con magnitudo fra… - SuperErmy : RT @vigilidelfuoco: ?? #Firenze, scossa #terremoto di ML 3.7 alle 17:50 registrata tra i comuni di Impruneta, San Casciano in Val di Pesa e… - fabpmcg : RT @Agenzia_Ansa: Il terremoto avvertito a Firenze è di magnitudo 3.7 ed ha avuto come epicentro Impruneta. L'ipocentro è a una profondità… -

Sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula, a causa della fortediavvertita a Firenze. Telefonate stanno raggiungendo i centralini delle autorità ...FIRENZE. Unadicon magnitudo 3,7 è stata registrata alle 17,50 a Firenze. Laè stata percepita distintamente sia ai piani bassi sia quelli alti delle abitazioni. Sono in corso verifiche, ...Da quanto appreso le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargello non sono stati evacuati dopo la scossa. Il terremoto di magnitudo 3,7 avvenuto a Sud di Firenze "non è stato molto ...Oggi, 3 maggio, alle ore 17:50, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in zona Firenze. L’epicentro è stato segnalato a Impruneta e ad una profondità di 10 chilometri.