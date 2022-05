Scoppia la polemica sui parcheggi a pagamento della stazione di Tarquinia (Di martedì 3 maggio 2022) Tarquinia – “Stavolta per la maggioranza non c’è alibi: ha votato contro la mozione a prima firma M5S che chiedeva di eliminare le strisce blu al parcheggio della stazione. I consiglieri che sostengono il sindaco Giulivi, venerdì sera non hanno avuto il coraggio di stare dalla parte dei pendolari, che l’amministrazione ha deciso di “vessare” con il balzello sgradevole di dover pagare un’ulteriore tassa per andare a lavorare”. A denunciare la vicenda è il M5S Tarquinia. “Hanno votato contro la nostra mozione e quindi favorevolmente agli stalli a pagamento alla stazione i consiglieri di maggioranza: Paterna, Zacchini, Bonifazi, Costa, Guiducci, Ciurluini, Tombini e naturalmente il sindaco. Assenti: Ziccardi, Ricci, Amato, Borzacchi. La maggioranza, votando contro la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 3 maggio 2022)– “Stavolta per la maggioranza non c’è alibi: ha votato contro la mozione a prima firma M5S che chiedeva di eliminare le strisce blu al. I consiglieri che sostengono il sindaco Giulivi, venerdì sera non hanno avuto il coraggio di stare dalla parte dei pendolari, che l’amministrazione ha deciso di “vessare” con il balzello sgradevole di dover pagare un’ulteriore tassa per andare a lavorare”. A denunciare la vicenda è il M5S. “Hanno votato contro la nostra mozione e quindi favorevolmente agli stalli aallai consiglieri di maggioranza: Paterna, Zacchini, Bonifazi, Costa, Guiducci, Ciurluini, Tombini e naturalmente il sindaco. Assenti: Ziccardi, Ricci, Amato, Borzacchi. La maggioranza, votando contro la ...

