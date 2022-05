Sclerosi multipla, Novartis e Aism presentano ‘The Willchair’ (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Sclerosi multipla, due parole che hanno il potere di far vacillare i sogni e i desideri – grandi o piccoli che siano – tipici di quando si è giovani, precludendo a volte una visione sul proprio futuro. Per dare loro la forza di reagire e non arrendersi mai ai limiti imposti dalla malattia, nell’ambito della campagna ‘Scacco Matto’, Novartis in collaborazione con Aism -Associazione italiana Sclerosi multipla onlus – ha portato sul palco del concerto romano del primo maggio ‘TheWillchair’, una sedia di design realizzata dal designer Derek Castiglioni e da un gruppo di giovani con Sm a partire dal riciclo di una sedia a rotelle (wheelchair). La trasformazione dell’oggetto diventa così metafora di speranza e neologismo positivo per tanti ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) –, due parole che hanno il potere di far vacillare i sogni e i desideri – grandi o piccoli che siano – tipici di quando si è giovani, precludendo a volte una visione sul proprio futuro. Per dare loro la forza di reagire e non arrendersi mai ai limiti imposti dalla malattia, nell’ambito della campagna ‘Scacco Matto’,in collaborazione con-Associazione italianaonlus – ha portato sul palco del concerto romano del primo maggio, una sedia di design realizzata dal designer Derek Castiglioni e da un gruppo di giovani con Sm a partire dal riciclo di una sedia a rotelle (wheelchair). La trasformazione dell’oggetto diventa così metafora di speranza e neologismo positivo per tanti ...

Advertising

CCSVI_nella_SM : RT @gloconlasclero1: 3 cose che forse non sapevi…SULLA SCLEROSI MULTIPLA! ???? #gloconlasclerosi #sclerosimultipla - cirosig2 : @lapoelkann_ Ciao Lapo sono Ciro ho la sclerosi multipla vorrei fare un regalo a mia moglie mi dai una mano Ciao - zazoomblog : Salute: Sclerosi multipla Novartis e Aism presentano The Willchair - #Salute: #Sclerosi #multipla #Novartis - NovartisItalia : #Novartis al fianco delle Regioni anche in #Sardegna, grazie a un accordo con l'amministrazione regionale per lavor… - TV7Benevento : Sclerosi multipla, Novartis e Aism presentano 'The Willchair' - -