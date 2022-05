“Sciopero dei magistrati inopportuno? No” A sportellate con Santalucia | presidente dell' Anm

(Di martedì 3 maggio 2022) Ma non trovaa livello istituzionale che iproclamino unocontro una legge, quella’ordinamento giudiziario e del Csm, che è ancora sotto l’esame del Par... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1maggio 1886 è indetto uno sciopero generale a Chicago. E' fra le origini della Festa dei Lavor… - Montecitorio : #1maggio 1947 - a #PortelladellaGinestra (PA), la banda di Salvatore Giuliano fa fuoco contro migliaia di persone r… - sole24ore : Sciopero dei magistrati, l'Avvocatura si mobilita per difendere la riforma del Csm - Gab_Terrannova : RT @gdcaiazza: LE VERE RAGIONI DELLO SCIOPERO DEI MAGISTRATI Impazziscono perché Parlamento e Governo per la prima volta pur timidamente s… - ProDocente : Decreto reclutamento: mobilitazione dei sindacati; si va verso lo sciopero o il blocco degli scrutini -

Bisogna quindi capire se lo, che era stato confermato il 28 aprile scorso, sarà revocato. ...12 Aprile 2022 Il provvedimento contro il caro carburanti è stato approvato in Consiglio...Una parte riguarderà la formazione obbligatoriadocenti, introdotta dal Decreto Legge n. 36 ...del rinnovo contrattuale e che verranno rilanciate venerdì 6 maggio in occasione dello...Le associazioni Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano accolgono con favore le misure approvate dal Cdm e revocano lo sciopero indetto per i giorni da domani fino a venerdì 6 maggio: ...Prossimamente, dunque, l’Italia intera sarà colpita dallo sciopero dei magistrati. Con la conseguenza che tutti gli imputati in attesa di giudizio aspetteranno inutilmente una sentenza cui avrebbero ...