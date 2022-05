Scholz | Partecipazione diretta della Nato è da escludere

Euronews Italiano

Liebe Lesende, Lo scorso weekend Olafha deciso di alzare la voce. Non succede spesso, ma durante la suaa un evento il cancelliere ha deciso di dire la sua sull invio delle ...Ha parlato. Ha parlato, pure troppo, Johnson. Ha parlato Macron. E Draghi Silente. Un ...riunione svoltasi nella base americana di Ramstein in Germania lo scorso 26 aprile con la... Olaf Scholz non va a Kiev, il gran rifiuto del cancelliere tedesco Scholz ha sottolineato che non si può dire ... di soldati ucraini con armi occidentali potrebbe costituire una partecipazione alla guerra secondo il diritto internazionale.Roma, 2 mag. (askanews) - Una partecipazione diretta della Nato alla guerra ucraina è da escludere. L'ha ribadito oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando alla tv ZDF. "Dall'inizio, ho detto ...