Sanzioni, altre crepe: la Slovacchia si sgancia e chiede l'esenzione dall'embargo sul petrolio russo (Di martedì 3 maggio 2022) La Slovacchia si sgancia sulle Sanzioni a Putin e, con grande realismo e pragmatismo, avverte che chiederà di essere esentata dall'embargo sul petrolio russo qualora l'Unione Europea dovesse adottare tale misura nell'ambito del sesto pacchetto di Sanzioni contro Mosca. "Se viene approvato un embargo sul petrolio russo come parte di un ulteriore pacchetto di Sanzioni contro la Russia, la Slovacchia richiederà un'esenzione", ha affermato il ministero dell'Economia di Bratislava in una nota, nella quale si precisa che processare tipi diversi di petrolio non è immediatamente possibile. E che un cambio di tecnologia è difficile dal punto di vista ...

