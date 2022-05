Santoro e Freccero. Nasce la commissione DuPre di guerra, con la Nato al posto di Big Pharma (Di martedì 3 maggio 2022) L’evento “Pace proibita” andato in scena al teatro Ghione di Roma il 2 maggio può essere definito come l’inaugurazione di una nuova commissione DuPre. Stavolta però niente vaccini, il focus è la guerra. Ed è la Nato a occupare il posto che fu di Big Pharma con il Covid. In oltre due ore di diretta si sono alternati sul palco artisti, intellettuali e giornalisti impegnati a puntare il dito contro le colpe dell’Occidente più che a prospettare possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Anzi, a dirla tutta, se un marziano ignaro di quanto accaduto sulla Terra negli ultimi due mesi fosse per qualche ragione capitato l’altra sera a teatro per ascoltare Michele Santoro, sarebbe stato portato a credere che la Nato per mezzo dell’Ucraina avesse invaso la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 maggio 2022) L’evento “Pace proibita” andato in scena al teatro Ghione di Roma il 2 maggio può essere definito come l’inaugurazione di una nuova. Stavolta però niente vaccini, il focus è la. Ed è laa occupare ilche fu di Bigcon il Covid. In oltre due ore di diretta si sono alternati sul palco artisti, intellettuali e giornalisti impegnati a puntare il dito contro le colpe dell’Occidente più che a prospettare possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Anzi, a dirla tutta, se un marziano ignaro di quanto accaduto sulla Terra negli ultimi due mesi fosse per qualche ragione capitato l’altra sera a teatro per ascoltare Michele, sarebbe stato portato a credere che laper mezzo dell’Ucraina avesse invaso la ...

