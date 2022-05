Sanremo 2023 | Amadeus ufficializza le date del Festival

(Di martedì 3 maggio 2022), ieri sera, a sorpresa ha annunciato ledeldi. Il conduttore e direttore artistico lo hato al TG 1 e quindi siamo già a conoscenza che la 73° edizione della kermesse canora si svolgerà dal 7 all’11 febbraio. Ieri pomeriggio, era stato pubblicato il regolamento diGiovani 2022. Anche quest’anno a dicembre si svolgerà la serata finale ed i tre vincitori faranno parte poi dei Big di, come accaduto a Matteo Romano, Tananai e Yuman. Eccone una parte: I 12 finalisti diGiovani dovranno superare una serie di step prima di approdare, lunedì 12 dicembre, alla serata finale in diretta su Rai1, dal Teatro del Casinò di ...

Mentre fervono i preparativi per l' Eurovision che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio, Amadeus gioca d'anticipo e annuncia che Sanremo si svolgerà dal 7 all'11 febbraio in diretta dal Teatro Ariston. L'annuncio è arrivato durante la messa in onda del Tg1. Nel 2017 partecipa nuovamente a Sanremo tra i Big con il brano "Vietato Morire". L'artista si prepara ora per il grande ritorno live sui palchi dell'estate italiana e, a inizio 2023, nei principali...