Samantha Migliore, il trans che l’ha lasciata morire non era nemmeno un’estetista (Di martedì 3 maggio 2022) Emergono nuovi dettagli attorno alla morte di Samantha Migliore, la 35enne di Modena deceduta mentre le stavano eseguendo un intervento al seno. Pamela Andress si è recata spontaneamente dai Carabinieri di Cento – Ferrara – per fare chiarezza sulla morte di Samantha Migliore, la 35enne di Maranello, Modena, morta mentre le veniva eseguito un intervento al seno. Andress è un trans di nazionalità brasiliana di 50 anni. Ha spiegato che conosceva Samantha da tempo e che le aveva già effettuato quel tipo di intervento senza alcun problema. Ha spiegato inoltre che, a differenza di quanto raccontato dal marito della vittima – Antonio Bevilacqua – lei non è fuggita dalla casa di Samantha lasciandola morire. La 50enne ha spiegato che quando ... Leggi su formatonews (Di martedì 3 maggio 2022) Emergono nuovi dettagli attorno alla morte di, la 35enne di Modena deceduta mentre le stavano eseguendo un intervento al seno. Pamela Andress si è recata spontaneamente dai Carabinieri di Cento – Ferrara – per fare chiarezza sulla morte di, la 35enne di Maranello, Modena, morta mentre le veniva eseguito un intervento al seno. Andress è undi nazionalità brasiliana di 50 anni. Ha spiegato che conoscevada tempo e che le aveva già effettuato quel tipo di intervento senza alcun problema. Ha spiegato inoltre che, a differenza di quanto raccontato dal marito della vittima – Antonio Bevilacqua – lei non è fuggita dalla casa dilasciandola. La 50enne ha spiegato che quando ...

Advertising

MariAnn02373805 : RT @vitaindiretta: Samantha Migliore, morta per un intervento al seno: oggi alle 15.00 i funerali a Maranello. Segui su RaiPlay la diretta… - CronacaSocial : Dolore e commozione nell'ultimo straziante addio a Samantha. Una delle figlie ha voluto dire qualcosa per la mamma.… - gazzettamodena : Maranello. «Mamma, sarai sempre con tutti noi» Commozione al funerale di Samantha Migliore - programmitv_off : RT @pomeriggio5: Oggi i funerali di Samantha Migliore, morta dopo una letale iniezione di silicone al seno. A #Pomeriggio5 l'ultimo salut… - patrizia : RT @Ale1000C: Samantha Migliore Spunta un video in cui Riccardo/Pamela si fa pubblicità usando il nome di noto chirurgo come maestro. htt… -