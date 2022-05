Salernitana, Verdi: “Ci teniamo stretti il punto, ma siamo vivi e ce la giochiamo con chiunque” (Di martedì 3 maggio 2022) Salernitana Verdi – Simone Verdi, trequartista ed esterno destro della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta, terminata 1-1. “Peccato per come si era messa la partita, eravamo 1-0 con una grandissima squadra ma ci teniamo stretti un punto. siamo vivi e abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con chiunque, dobbiamo giocare con questa voglia”. Lo spirito della Salernitana è una forza in più? “Il mister ci ha inculcato questa mentalità, da quando è arrivato c’è un atteggiamento giusto. È una cosa che deve essere normale ma dobbiamo raggiungere un obiettivo”. Cos’è cambiato con Nicola? “Nelle prime partite ha cercato di dare ... Leggi su seriea24 (Di martedì 3 maggio 2022)– Simone, trequartista ed esterno destro della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta, terminata 1-1. “Peccato per come si era messa la partita, eravamo 1-0 con una grandissima squadra ma ciune abbiamo dimostrato che ce la posgiocare con, dobbiamo giocare con questa voglia”. Lo spirito dellaè una forza in più? “Il mister ci ha inculcato questa mentalità, da quando è arrivato c’è un atteggiamento giusto. È una cosa che deve essere normale ma dobbiamo raggiungere un obiettivo”. Cos’è cambiato con Nicola? “Nelle prime partite ha cercato di dare ...

