Russia-Ucraina, Mosca: “Israele sostiene il regime neonazista di Kiev”. Colpita una chiesa a Odessa (Di martedì 3 maggio 2022) Sessantanovesimo giorno di guerra in Ucraina. Il Papa, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, si è detto pronto ad incontrare il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin a Mosca (qui l’articolo). “Il Pontefice è sempre un compagno gradito”, ha affermato l’ambasciatore russo in Vaticano, Aleksandr Avdeev, all’agenzia di stampa Ria Novosti. Le polemiche sulle parole L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Sessantanovesimo giorno di guerra in. Il Papa, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, si è detto pronto ad incontrare il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin a(qui l’articolo). “Il Pontefice è sempre un compagno gradito”, ha affermato l’ambasciatore russo in Vaticano, Aleksandr Avdeev, all’agenzia di stampa Ria Novosti. Le polemiche sulle parole L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

_Nico_Piro_ : #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridan… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - StefanoDeloren1 : RT @GiovaQuez: Guzzanti: 'Pacifisti e no vax svolgono la stessa funzione drammaturgica. Lunedì scopriamo che la Nato da anni arma l'Ucraina… - BluDiChina : @valeangelsback Dopo che l’ambasciatore ucraino a Berlino ha definito @OlafScholz “un würstel con l’aria offesa” mi… -