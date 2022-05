(Di martedì 3 maggio 2022) In seguito all’esclusione da tutte le competizioni europeeper club e nazionali russe, lasovietica starebbe pensando ad unalla Corte Arbitrale dello Sportla decisione presa dal massimo organo calcistico europeo. Laha infatti imposto a tutti i club russi il divieto di partecipazione alle competizione europee per la prossima stagione, così come ha proibito alla nazionale maschile sovietica la disputa della Nations League e a quella femminile la presenza ai prossimi Europei di luglio. Lunedì inoltre il massimo organo calcistico europeo ha dichiarato che lanon potrà candidarsi per ospitare l’edizione 2028 o 2032 degli Europei. Larussa però ...

Advertising

sportface2016 : #Russia, la Federcalcio valuta un nuovo ricorso contro la squalifica imposta dalla #UEFA - mvcalcio : RT @capuanogio: La Federcalcio della #Russia sta valutando un ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport dopo che la #Uefa bandito tutti i cl… - capuanogio : La Federcalcio della #Russia sta valutando un ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport dopo che la #Uefa bandito tu… - lukealb : L'Uefa esclude i russi da tutte le coppe '22-23 e niente Nations League per la nazionale. La federcalcio europea ha… - sportli26181512 : L'Uefa esclude i russi da tutte le #coppe '22-23. Niente Nations League per la nazionale: L'Uefa esclude i russi da… -

In merito ai club, lanon avrà club affiliati che parteciperanno alle competizioni Uefa ... il Comitato ha dichiarato 'non idonea' la candidatura presentata dallarussa (Fur) per ...... lanon parteciperà agli Europei Under 17 e Under 19 maschili e femminili 2022/23. Infine è stata dichiarata "non idonea" la candidatura presentata dallarussa per ospitare ...Lunedì inoltre il massimo organo calcistico europeo ha dichiarato che la Russia non potrà candidarsi per ospitare l’edizione 2028 o 2032 degli Europei. La Federcalcio russa però non ci sta e ha ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) - La Federcalcio russa sta valutando un altro ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport dopo che l'organo di governo europeo Uefa ha esteso il divieto alle squadre russe di ...