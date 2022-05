Russia-Italia, scontro totale sulle parole di Lavrov a Rete 4 (Di martedì 3 maggio 2022) Nell’arco di 24 ore, fra l’intervista del ministro degli esteri russo, Serghej Lavrov, a Zona Bianca su Rete 4, e le reazioni che ha suscitato in tutto il mondo, è esplosa una dura polemica fra Roma e Mosca. Draghi ha parlato di un “comizio” con concetti “aberranti” e “osceni“. La Russia replica ora accusando “i politici Italiani di ingannare la loro opinione pubblica“. “Voglio che i cittadini Italiani sappiano la verità” ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, in un messaggio diffuso su Telegram. “Perché i politici Italiani stanno ingannando la loro opinione pubblica“. Zakharova ha sostenuto che “l’iniziativa di condurre l’intervista non è partita dal ministero degli Esteri” di Mosca, “ma da giornalisti Italiani”. Maria Zakharova, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 3 maggio 2022) Nell’arco di 24 ore, fra l’intervista del ministro degli esteri russo, Serghej, a Zona Bianca su4, e le reazioni che ha suscitato in tutto il mondo, è esplosa una dura polemica fra Roma e Mosca. Draghi ha parlato di un “comizio” con concetti “aberranti” e “osceni“. Lareplica ora accusando “i politicini di ingannare la loro opinione pubblica“. “Voglio che i cittadinini sappiano la verità” ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, in un messaggio diffuso su Telegram. “Perché i politicini stanno ingannando la loro opinione pubblica“. Zakharova ha sostenuto che “l’iniziativa di condurre l’intervista non è partita dal ministero degli Esteri” di Mosca, “ma da giornalistini”. Maria Zakharova, ...

