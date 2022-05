Russia, Dugin: "Putin non ascolterà Papa o Salvini, inutili viaggi a Mosca" (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Cosa direbbero Papa Francesco o Salvini a Putin? Fermare tutto immediatamente. Ma Putin lo sa in anticipo e non ascolterà". Così il filosofo Aleksandr Dugin, tra gli ideologi più vicini al presidente russo Vladimir Putin, in una intervista all'AdnKronos, commenta le ipotesi di trasferte a Mosca, a partire da quella del Papa, di cui il santo Padre parla oggi con il Corriere della Sera e quella di Matteo Salvini, che secondo rumors di stampa italiana potrebbe organizzare una missione per la pace a Mosca (ipotesi smentita dallo stesso leader della Lega). Per il russo quindi le trasferte a Mosca non avrebbero alcun risultato, mentre "è importante evitare che la ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Cosa direbberoFrancesco o? Fermare tutto immediatamente. Malo sa in anticipo e non". Così il filosofo Aleksandr, tra gli ideologi più vicini al presidente russo Vladimir, in una intervista all'AdnKronos, commenta le ipotesi di trasferte a, a partire da quella del, di cui il santo Padre parla oggi con il Corriere della Sera e quella di Matteo, che secondo rumors di stampa italiana potrebbe organizzare una missione per la pace a(ipotesi smentita dallo stesso leader della Lega). Per il russo quindi le trasferte anon avrebbero alcun risultato, mentre "è importante evitare che la ...

