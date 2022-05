Russia, decreto Putin: stop affari con ‘Paesi ostili’ (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Uno stop, rivolto alle istituzioni statali russe, agli affari e alle esportazioni con i Paesi ‘ostili’. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Il ‘decreto Putin’, riportato dai media russi, stabilisce l'”applicazione delle misure economiche speciali nei confronti dei Paesi stranieri ostili e delle organizzazioni internazionali ostili” a causa “delle azioni ostili” come gli Usa e altri Paesi e organizzazioni che si sono uniti agli Stati Uniti. In particolare, il decreto vieta “a organi federali statali, organi statali, governi locali, organizzazioni e persone fisiche che sono nella giurisdizione della federazione russa di concludere affari (inclusi i contratti di commercio con ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Uno, rivolto alle istituzioni statali russe, aglie alle esportazioni con i Paesi ‘. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Federazione Russa Vladimir. Il ‘’, riportato dai media russi, stabilisce l'”applicazione delle misure economiche speciali nei confronti dei Paesi stranieri ostili e delle organizzazioni internazionali ostili” a causa “delle azioni ostili” come gli Usa e altri Paesi e organizzazioni che si sono uniti agli Stati Uniti. In particolare, ilvieta “a organi federali statali, organi statali, governi locali, organizzazioni e persone fisiche che sono nella giurisdizione della federazione russa di concludere(inclusi i contratti di commercio con ...

