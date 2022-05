“Rompere il fronte occidentale”. L'esperto della Nato: svelato il gioco della Russia di minaccia dei deboli (Di martedì 3 maggio 2022) Un'analisi delle parole di Sergej Lavrov viene esposta da Andrea Gilli del Nato Defense College. L'esperto è ospite della puntata del 3 maggio di Omnibus, programma di La7 che vede Alessandra Sardoni alla conduzione, e dà il proprio punto di vista: “Se la Russia volesse cercare un pace ed un dialogo avrebbe quanto meno rispettato i cessate il fuoco che annunciava. Pensiamo ad Azovstal o Mariupol, dove più volte avevano detto di voler interRompere i bombardamenti e poi li hanno continuati. La Russia in questo momento non ha interesse ad interRompere l'avanzata, fino a quel momento si possono intavolare discussioni e negoziati, ma la parte che sta attaccando non è interessata, salvo che non si faccia quanto chiedono, che è abbastanza discutibile. È ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Un'analisi delle parole di Sergej Lavrov viene esposta da Andrea Gilli delDefense College. L'è ospitepuntata del 3 maggio di Omnibus, programma di La7 che vede Alessandra Sardoni alla conduzione, e dà il proprio punto di vista: “Se lavolesse cercare un pace ed un dialogo avrebbe quanto meno rispettato i cessate il fuoco che annunciava. Pensiamo ad Azovstal o Mariupol, dove più volte avevano detto di voler interi bombardamenti e poi li hanno continuati. Lain questo momento non ha interesse ad interl'avanzata, fino a quel momento si possono intavolare discussioni e negoziati, ma la parte che sta attaccando non è interessata, salvo che non si faccia quanto chiedono, che è abbastanza discutibile. È ...

Advertising

sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - DonatoDAgostino : RT @sebmes: Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perché qui c’è il… - Beatrice1Q84 : RT @sebmes: Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perché qui c’è il… - nicolatomasi6 : RT @sebmes: Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perché qui c’è il… - BaliaLuigi : RT @sebmes: Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perché qui c’è il… -