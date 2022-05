Rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show: le foto (Di martedì 3 maggio 2022) Tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini non scorre buon sangue già da qualche tempo. I due critici televisivi, infatti, sono stati protagonisti di uno scontro acceso nel 2019, durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, dove si trovavano ospiti. In quell’occasione, per una discussione sul caso Salvini e i presunti aiuti dalla Russia alla Lega, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini arrivarono a una lite accesa, con tanto di sedia brandita in aria. Adesso, secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati protagonisti di una Rissa, durante l’ultima registrazione del Maurizio Costanzo Show. La dinamica della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) Tranon scorre buon sangue già da qualche tempo. I due critici televisivi, infatti, sono stati protagonisti di uno scontro acceso nel 2019,la trasmissione televisiva Stasera Italia, dove si trovavano ospiti. In quell’occasione, per una discussione sul caso Salvini e i presunti aiuti dalla Russia alla Lega,arrivarono a una lite accesa, con tanto di sedia brandita in aria. Adesso, secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati protagonisti di unal’ultimadel. La dinamica della ...

