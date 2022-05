Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show – Foto (Di martedì 3 maggio 2022) Rissa Sgarbi-Mughini al Maurizio Costanzo Show Rissa al Maurizio Costanzo Show. Nella puntata registrata oggi e in onda in seconda serata su Canale 5 domani, mercoledì 4 maggio 2022, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono arrivati allo scontro fisico. Stando a quanto scrive Dagospia, le “mazzate” tra i due sarebbero volate durante un dibattito sulla Russia e la guerra in Ucraina, tema evidentemente che pone in contrasto il critico d’arte con il giornalista. Nello scontro, a quanto pare, Sgarbi sarebbe rovinosamente caduto a terra. L’astio tra i due è piuttosto noto (la partecipazione in “coppia” al Maurizio Costanzo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 3 maggio 2022)alal. Nella puntata registrata oggi e in onda in seconda serata su Canale 5 domani, mercoledì 4 maggio 2022, Vittorioe Giampierosono arrivati allo scontro fisico. Stando a quanto scrive Dagospia, le “mazzate” tra i due sarebbero volate durante un dibattito sulla Russia e la guerra in Ucraina, tema evidentemente che pone in contrasto il critico d’arte con il giornalista. Nello scontro, a quanto pare,sarebbe rovinosamente caduto a terra. L’astio tra i due è piuttosto noto (la partecipazione in “coppia” al...

