Rinnovo Mertens | svelato cosa non è ancora successo tra il belga e la società!

(Di martedì 3 maggio 2022) Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 degli sviluppi nella trattativa per ildi Dries, attaccante del Napoli. Dopo l’iniziale muro della società, lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha visitato l’attaccantenella propria dimora, per riaprire le discussioni. Se la volontà reciproca di firmare è stata confermata,non sono iniziate le discussioni sul fronte economico. Di seguito le parole del giornalista: “In casa Napoli si pensa al futuro adesso,vuole rimanere. Andranno via in tanti, tra quelli in scadenza e quello che vedono il loro ciclo qui finito. Il discorso Dries è aperto invece, una trattativa che non può essere solo sentimento. Ci sono stima e volontà di rinnovare reciproche. Ci sono i 148 gol.” ...

