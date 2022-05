Rigopiano | rubano giochi tra macerie della tragedia | individuati ed arrestati due giovani

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 maggio 2022) Pescara - Avevano rubato treda tavolo dai resti dell'Hoteldi Farindola - distrutto nel gennaio 2018 da una valanga che provocò 29 morti - quando sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri forestalistazione Parco di Farindola, in collaborazione con i colleghistazione Parco di Castelli estazione di Penne. I due, una coppia, sono stati identificati eper furto aggravato in concorso oltre ad essere denunciati per violazione di sigilli. I militari, in servizio nella zona di Farindola per prevenire intromissioni nell'area di, tutt'ora sottoposta a sequestro, sono prontamente intervenuti dopo che il comandanteStazione Carabinieri Parco di Farindola, libero dal ...