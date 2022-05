Riforma reclutamento | il Pd apre a Bianchi | “Risorse da calo demografico restino alla scuola”

Advertising

bagnolina : La scuola sempre ai primi posti, peccato però , sempre per i tagli, siamo sempre i primi, insieme alla sanità ad es… - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, parte iter parlamentare: prima al Senato, poi alla Camera. Possibili le modifiche al… - AniefTorino : Riforma reclutamento e formazione docenti, si mobilitano tutti i sindacati. Pacifico (Anief): venerdì diverse scuol… - zazoomblog : Riforma reclutamento docenti parte iter parlamentare: prima al Senato poi alla Camera. Possibili le modifiche al te… -

Orizzonte Scuola

Ladella scuola in tema diè un disastro : rende più difficile se non impossibile insegnare ed allunga il momento in cui i precari potranno entrare di ruolo". E' quanto affwerma ...Non avevamo alcun dubbio che la "" dele della formazione dei docenti proposta dal Ministro Bianchi avrebbe subito successivi peggioramenti in itinere . Adesso abbiamo la certezza che i lungimiranti ed onerosi ... Riforma reclutamento, chi può erogare la formazione per docenti e Ata. Il decreto [PDF] "La riforma della scuola in tema di reclutamento è un disastro: rende più difficile se non impossibile insegnare ed allunga il momento in cui i precari potranno entrare di ruolo". E' quanto affwerma ...Per l’ennesima volta, la sesta volta in vent’anni, è in corso una riforma che riguarda il reclutamento e la formazione degli insegnanti. Nel Decreto Pnrr 2 è entrato anche il “pacchetto ...