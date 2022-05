Riforma della scuola: tagli per 12mila insegnanti e bonus docenti, sindacati sul piede di guerra (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 12 mila secondo Anief gli insegnanti che rischiano il posto nei prossimi anni per finanziare la Riforma della scuola. Il presidente di Anief, Marcello Pacifici, spiega all'Ansa perche' i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 12 mila secondo Anief gliche rischiano il posto nei prossimi anni per finanziare la. Il presidente di Anief, Marcello Pacifici, spiega all'Ansa perche' i ...

Advertising

brandobenifei : Se oggi approviamo la riforma della legge elettorale europea potremo avere finalmente sulla scheda le liste transna… - CarloCalenda : La scelta dell’ANM di scioperare contro la riforma (moderata) della Min. Cartabia è molto grave. Non si vuole difen… - CottarelliCPI : La riforma della giustizia non è perfetta ma porta importanti novità, compreso un maggior peso al merito nel determ… - lanzo_ruggero : RT @brandobenifei: Mai come oggi vale la massima di un saggio: 'fare l’Europa o non farla, non esiste provare'. Dall’Europarlamento la rich… - brandobenifei : Mai come oggi vale la massima di un saggio: 'fare l’Europa o non farla, non esiste provare'. Dall’Europarlamento la… -