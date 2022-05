Renato Sanches, dal Brasile assicurano: «Che acquisto per il Milan!» (Di martedì 3 maggio 2022) Milan Renato Sanches, F. Campos: «Grande acquisto, è cresciuto molto». Le dichiarazioni del giornalista brasiliano Fernando Campos parla così dell’obiettivo di mercato del Milan Renato Sanches. Le dichiarazioni su Twitter del giornalista per DAZN Brasile e TNT Sports Brasile. LE PAROLE – «Renato Sanches è un talento. Ha fatto molto bene al Benfica, mentre non è stato all’altezza delle aspettative al Bayern. Ma va bene, ogni giocatore ha bisogno di un suo tempo per adattarsi. Al Lille è cresciuto molto e ha dimostrato sul campo tutte le sue qualità. Sarà un grande acquisto per il Milan, un ottimo sostituto di Kessie.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Milan, F. Campos: «Grande, è cresciuto molto». Le dichiarazioni del giornalista brasiliano Fernando Campos parla così dell’obiettivo di mercato del Milan. Le dichiarazioni su Twitter del giornalista per DAZNe TNT Sports. LE PAROLE – «è un talento. Ha fatto molto bene al Benfica, mentre non è stato all’altezza delle aspettative al Bayern. Ma va bene, ogni giocatore ha bisogno di un suo tempo per adattarsi. Al Lille è cresciuto molto e ha dimostrato sul campo tutte le sue qualità. Sarà un grandeper il Milan, un ottimo sostituto di Kessie.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

