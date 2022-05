Real Madrid-Manchester City, Alaba verso il forfait: niente allenamento della vigilia (Di martedì 3 maggio 2022) Brutte notizie per Carlo Ancelotti e per il Real Madrid, che quasi certamente dovrà fare a meno di David Alaba per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City. L’austriaco ex Bayern infatti risulta tra i convocati, ma in Realtà non dovrebbe nemmeno sedere in panchina dopo aver saltato anche l’allenamento di oggi alla vigilia del match in programma domani sera al Santiago Bernabeu. Le indiscrezioni di queste ore danno come certo l’impiego di Nacho e Militao al centro della difesa delle Merengues, chiamate a ribaltare il risultato dell’andata. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Brutte notizie per Carlo Ancelotti e per il, che quasi certamente dovrà fare a meno di Davidper la semifinale di ritorno di Champions League contro il. L’austriaco ex Bayern infatti risulta tra i convocati, ma intà non dovrebbe nemmeno sedere in panchina dopo aver saltato anche l’di oggi alladel match in programma domani sera al Santiago Bernabeu. Le indiscrezioni di queste ore danno come certo l’impiego di Nacho e Militao al centrodifesa delle Merengues, chiamate a ribaltare il risultato dell’andata. SportFace.

Advertising

City_Xtra : Real Madrid vs #ManCity, #UCL Match Officials: Referee: Daniele Orsato [????] Assistants: Ciro Carbone [????], Alessan… - AAlciato : ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì ne… - gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - sportface2016 : #ChampionsLeague #RealMadridManchesterCity Quasi certo il forfait di #Alaba, che ha saltato l'allenamento della vig… - zazoomblog : Real Madrid-Manchester City Ancelotti: “Grande fiducia so cosa dobbiamo fare” - #Madrid-Manchester #Ancelotti: -