Rapinata dell’orologio da 15 000 euro | le manette scattate a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoModena – Avrebbero rapinato una donna in centro a Modena di un orologio dal valore di 15mila, fatto accaduto un anno fa, prima di fare rientro a. La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza per la custodia cautelare in carcere, a seguito di un’indagine condotta dalla procura emiliana, nei confronti di due uomini. Secondo la ricostruzione dei fatti, avvenuta attraverso il traffico delle celle e le immagini della video sorveglianza, i due avrebbero utilizzato una moto con targa clonata per raggiungere il luogo della rapina, sorprendendo la vittima, bloccandola e strappandole il prezioso orologio. Uno dei due indagati è stato fermato per un controllo ed arrestato, avendo presentato un documento di riconoscimento contraffatto, amentre era a bordo della ...