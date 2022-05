Ranieri su Roma-Leicester: “Chi tifo? Me lo chiedete pure…” (Di martedì 3 maggio 2022) La squadra per cui si fa il tifo da sempre o quella con cui si è raggiunto uno dei risultati sportivi più sorprendenti della storia? Insomma, chi tifa Ranieri: Roma o Leicester? L’allenatore testaccino non ha dubbi: “Me lo chiedete pure? Il rapporto con il Leicester è stato un fatto professionale, il tifo invece mi ricollega al bambino che sono stato e non posso tradirlo”. Ranieri, come ha sempre fatto, continuerà a tifare Roma. Lo ha confermato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno della semifinale di Conference League che andrà in scena domani sera. Chi parte con i favori del pronostico? “Credo il 55%, perché c’è l’effetto Olimpico. Sarà molto bello rivederlo pieno, andrò anch’io allo stadio e ricorderò i ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) La squadra per cui si fa ilda sempre o quella con cui si è raggiunto uno dei risultati sportivi più sorprendenti della storia? Insomma, chi tifa? L’allenatore testaccino non ha dubbi: “Me lopure? Il rapporto con ilè stato un fatto professionale, ilinvece mi ricollega al bambino che sono stato e non posso tradirlo”., come ha sempre fatto, continuerà a tifare. Lo ha confermato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del ritorno della semifinale di Conference League che andrà in scena domani sera. Chi parte con i favori del pronostico? “Credo il 55%, perché c’è l’effetto Olimpico. Sarà molto bello rivederlo pieno, andrò anch’io allo stadio e ricorderò i ...

Advertising

LaRomanBomber : RT @ReteSport: #Ranieri: “Il tifo per la Roma mi ricollega al bambino che sono stato. Roma è casa mia. Andrò allo stadio, e mi ricorderà i… - italiaserait : Ranieri su Roma-Leicester: “Chi tifo? Me lo chiedete pure…” - asrclaudio : RT @ReteSport: #Ranieri: “Il tifo per la Roma mi ricollega al bambino che sono stato. Roma è casa mia. Andrò allo stadio, e mi ricorderà i… - infoitsport : Roma-Leicester, Ranieri: “Sarò allo stadio, il mio cuore è giallorosso” - CalcioPillole : Claudio #Ranieri ha parlato alla #GazzettadelloSport a due giorni da #Roma-#Leicester, semifinale di ritorno di… -