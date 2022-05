(Di martedì 3 maggio 2022) Basta con le provocazioni fasciste che non sono più tollerabili: 'L'ha promosso un appello perché non sia consentito unprevisto a, per evitare che si ripeta un'occasione di ...

Advertising

DanieleA58 : RT @Anpinazionale: Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto: 'Basta raduni che celebrano il fascismo. Ho sottoscritto l'appello dell'Anpi, ch… - SandroCasarosa : RT @Anpinazionale: Il Sen. Sandro Ruotolo: 'Anch’io sottoscrivo l’appello dell’#Anpi che chiede alle autorità di vietare il raduno fascista… - globalistIT : - luisapretolani : RT @Anpinazionale: Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto: 'Basta raduni che celebrano il fascismo. Ho sottoscritto l'appello dell'Anpi, ch… - BeppeGiulietti : RT @Anpinazionale: Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto: 'Basta raduni che celebrano il fascismo. Ho sottoscritto l'appello dell'Anpi, ch… -

Globalist.it

... 'L' Anpi ha promosso un appello perché non sia consentito unprevisto a Dongo , per evitare che si ripeta un'occasione di propaganda. L'apologia del fascismo e la ricostituzione del ...... in piazza Haymarket si tenne undi lavoratori e attivisti anarchici in supporto ai ... Durante il ventennio, a partire dal 1924, la celebrazione fu anticipata al 21 aprile, in ... Raduno fascista a Dongo: De Maria, Fratoianni e Perantoni rilanciano la protesta dell’Anpi Basta con le provocazioni fasciste che non sono più tollerabili: “L’Anpi ha promosso un appello perché non sia consentito un raduno previsto a Dongo, per evitare che si ripeta un’occasione di ...Dalla Brianza e dal Nord Milano, dal raduno di Porta Venezia sono partiti in corteo anche i rappresentanti del gruppo Comitato Ucraina Anti-Fascista, che si schiera con decisione contro le istanze del ...