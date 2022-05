Quali conseguenze avrebbe il ribaltamento del diritto all'aborto negli Usa (Di martedì 3 maggio 2022) Tanto tuonò che piovve. Uno scoop del magazine Politico ha pubblicato una bozza di sentenza della Corte Suprema sulla legittimità della storica sentenza Roe v. Wade del 1973, che costituzionalizzava il diritto all’aborto. Nel testo di 98 pagine che si può leggere, il diritto all’aborto viene restituito ai singoli stati. L’autore del testo, il giudice conservatore Samuel Alito, invita a non farsi influenzare dall’opinione pubblica. Il tema da lui posto è squisitamente giuridico: il tema non è incluso nella stesura originale della Costituzione pertanto va demandato ai singoli stati. Secondo il Guttmacher Institute, la categoria che più usufruisce del diritto all’aborto è quella delle giovani donne afroamericane che vivono in stati a maggioranza democratica: e proprio su di loro il testo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 maggio 2022) Tanto tuonò che piovve. Uno scoop del magazine Politico ha pubblicato una bozza di sentenza della Corte Suprema sulla legittimità della storica sentenza Roe v. Wade del 1973, che costituzionalizzava ilall’. Nel testo di 98 pagine che si può leggere, ilall’viene restituito ai singoli stati. L’autore del testo, il giudice conservatore Samuel Alito, invita a non farsi influenzare dall’opinione pubblica. Il tema da lui posto è squisitamente giuridico: il tema non è incluso nella stesura originale della Costituzione pertanto va demandato ai singoli stati. Secondo il Guttmacher Institute, la categoria che più usufruisce delall’è quella delle giovani donne afroamericane che vivono in stati a maggioranza democratica: e proprio su di loro il testo ...

