Qualcosa di speciale stasera su Rai 2: trailer, trama, cast e dove è ambientato il film con Jennifer Aniston (Di martedì 3 maggio 2022) La proposta di Rai2 per la prima serata di martedì 3 maggio 2022 è una pellicola sentimentale nella quale Burke, vedovo e autore di un fortunato manuale per affrontare e gestire il lutto, si innamora all’improvviso di Eloise e si scontra con la realtà che gli fa capire che ancora non ha del tutto elaborato la propria perdita. Il film Qualcosa di speciale va in onda in prima serata a partire dalle ore 21:20 e vede la partecipazione nei ruoli dei protagonisti dei conosciuti attori Jennifer Aniston ed Aaron Eckhart. Scopri le curiosità, il cast e la trama della pellicola. Qualcosa di speciale: le curiosità ed il cast del film Qualcosa di speciale (in lingua ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) La proposta di Rai2 per la prima serata di martedì 3 maggio 2022 è una pellicola sentimentale nella quale Burke, vedovo e autore di un fortunato manuale per affrontare e gestire il lutto, si innamora all’improvviso di Eloise e si scontra con la realtà che gli fa capire che ancora non ha del tutto elaborato la propria perdita. Ildiva in onda in prima serata a partire dalle ore 21:20 e vede la partecipazione nei ruoli dei protagonisti dei conosciuti attoried Aaron Eckhart. Scopri le curiosità, ile ladella pellicola.di: le curiosità ed ildeldi(in lingua ...

Advertising

biebxselg : RT @buteraskendalI: Io un tatuaggio per justin lo devo fare per forza solo che vorrei fare qualcosa di davvero speciale e al momento non ho… - bertu_wildb : RT @aboutmanfre: drilliguria ha qualcosa di speciale - AnnamariaGalav2 : RT @Federica2151: 'Però una cosa l'ho imparata: con te anche condividere il silenzio sa diventare qualcosa di speciale.... ....quando per l… - una_di_Genova : RT @aboutmanfre: drilliguria ha qualcosa di speciale - Federica2151 : 'Però una cosa l'ho imparata: con te anche condividere il silenzio sa diventare qualcosa di speciale.... ....quando… -