"Putin punta la Romania". Russia contro Nato, il generale Camporini: la mappa da brividi | Video (Di martedì 3 maggio 2022) Una missione militare speciale per "liberare il Donbass"? Secondo il generale Vincenzo Camporini, ospite di Giovanni Floris in studio a DiMartedì, su La7, è lo stesso operato dell'esercito russo a smentire la propaganda del Cremlino sulla guerra in Ucraina. "L'altro giorno a Kherson è stato imposto il rublo come moneta di scambio. Kherson non è nel Donbass e questa è la dimostrazione evidente che l'intenzione russa è andare ben al di là della liberazione del Donbass e, presumibilmente ci si vuole spingere a Odessa e fino alla Transnistria". Obiettivo finale di Putin è occupare la zona meridionale in modo da isolare il corpo centrale dal mare e chiudere quello che resta dell'Ucraina all'interno di una zona continentale, cosa che impedirebbe qualsiasi tipo di commercio". La mappa dell'Ucraina e i ...

