Putin firma il decreto in risposta alle sanzioni occidentali: «Stop all’export verso i Paesi che hanno compiuto azioni ostili» (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto con le nuove misure russe in risposta alle «azioni ostili di alcuni Stati stranieri e organizzazioni internazionali». Lo ha annunciato il Cremlino, secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters. Il decreto prevede il blocco dell’esportazione di prodotti e materie prime a persone o enti che hanno attuato sanzioni economiche alla Russia. Sono vietate anche le transazioni a società straniere o persone che hanno effettuato ritorsioni alla Russia e permetterebbe invece alle controparti russe di non dover adempiere agli obblighi che hanno verso di loro. Al momento, il ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente russo Vladimirhato uncon le nuove misure russe indi alcuni Stati stranieri e organizzinternazionali». Lo ha annunciato il Cremlino, secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters. Ilprevede il blocco dell’esportazione di prodotti e materie prime a persone o enti cheattuatoeconomiche alla Russia. Sono vietate anche le transa società straniere o persone cheeffettuato ritorsioni alla Russia e permetterebbe invececontroparti russe di non dover adempiere agli obblighi chedi loro. Al momento, il ...

