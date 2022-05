Puglianello | il sindaco Rubano incontra lo storico leader della Dc nel Sannio

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “L’Onorevole Roberto Costanzo,corrente doroteaDemocrazia Cristiana nel, alla prima storica elezione al Parlamento Europeo, che si tenne nel ‘79, risultò primo tra gli eletti in Italia nella lista dello scudocrociato. Stamane ho avuto il piacere dirlo presso la sedeFondazione “Mario Vetrone” e la fortuna di abbeverarmi con storia e tradizione. Un impegno ispirato alla cultura moderata, con forti connotazioni centriste, orientato ai principi fondanti del PPE: è questa la direzione in cui stiamo lavorando, raccogliendo, insieme a tanti amici che hanno voglia di condividere questo percorso, un forte sentimento cattolico-democratico che ci sta indirizzando ...

Così il vice coordinatore regionale di Forza Italia edi, Francesco Maria Rubano. 'Sono molto fiducioso nel buon lavoro che andrà a svolgere - continua il primo cittadino - ...A officiare la cerimonia il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, molto vicino aldi, e a far da testimone l'europarlamentare e dominus di Forza Italia in Campania, Fulvio ...Tra gli intervenuti, si segnalano: Francesco Imperadore, Sindaco San Potito Sannitico; Francesco Rubano, Sindaco Puglianello (Bn), una folta rappresentanza di Santa Maria Capua Vetere, tra cui il vice ...Il Sindaco di Puglianello e vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Rubano, si è unito in matrimonio con Giusy Razzano.