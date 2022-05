(Di martedì 3 maggio 2022) Kherson non era unadi frontiera. Lo è diventata da quando è iniziata l?aggressione dell?esercito di Putin. A una novantina di chilometri in linea d?aria...

infoitestero : Provider di Mosca, rubli e nuovi sindaci: così vengono “annesse” le città occupate -

...internet nelle prossime ore dall'area saranno possibili solo passando attraverso... Lo stesso sta avvenendo in maniera organizzata a Kherson, la città in cui, non a caso,aveva previsto ...Ma anche Odessa e Kherson vengono bersagliate dal fuoco delle truppe di. I missili russi, ... 17.58 A Kherson dopo il rublo internet diventa russo Illocale di servizi internet di Kherson ... Provider di Mosca, rubli e nuovi sindaci: così vengono “annesse” le città occupate Di fatto i collegamenti internet nelle prossime ore dall’area saranno possibili solo passando attraverso provider controllati dai russi ... la città in cui, non a caso, Mosca aveva previsto un ...Il provider Skynet (Khersontelecom) è ora attivo attraverso i router russi Miranda e Rostelecom. Secondo quanto riportano i media ucraini e il Washington Post, i militari di Mosca avevano tagliato in ...