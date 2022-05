Proporzionale | Franceschini | “Il bipolarismo non ha funzionato”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 maggio 2022) ROMA – Nella sede del gruppo del Pd a Montecitorio si danno appuntamento i big del Pd invitati da Matteo Orfini a discutere della proposta dell’associazione Left Wing di rilanciare la legge. “Il Pd è nato per il maggioritario – ricorda Dario– ma dobbiamo prendere atto che ilnon ha. Il buon senso e la politica ci impongono di adeguare il sistema alla realtà. L’obiettivo non facile – spiega senza tanti giri di parole – è spiegare ai nostri avversari che gli conviene, anche se sono convinti che senza cambiare nulla vinceranno, perché non è detto che sia così. Il mondo del 2023 non è quello del 2019, è cambiato il quadro e anche la popolarità dei leader. Se votiamo con questa legge ci sarà una maggioranza risicata”. Secondo il ministro della Cultura, dopo “la fase della ...