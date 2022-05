Processo plusvalenze, il 17 maggio l’udienza alla Corte d’Appello per il ricorso della Procura Figc (Di martedì 3 maggio 2022) Si terrà il 17 maggio alle ore 10 l’udienza per il Processo plusvalenze alla Corte d’Appello della Figc. In seguito al proscioglimento da ogni accusa da parte del Tribunale Nazionale Federale degli undici club deferiti, tra cui Juventus e Napoli, e dei 59 dirigenti coinvolti, la Procura della Federcalcio, diretta da Giuseppe Chinè, ha presentato ricorso in secondo grado e così ci sarà un nuovo atto giudiziario di questa annosa vicenda. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Si terrà il 17alle ore 10per il. In seguito al proscioglimento da ogni accusa da parte del Tribunale Nazionale Federale degli undici club deferiti, tra cui Juventus e Napoli, e dei 59 dirigenti coinvolti, laFedercalcio, diretta da Giuseppe Chinè, ha presentatoin secondo grado e così ci sarà un nuovo atto giudiziario di questa annosa vicenda. SportFace.

