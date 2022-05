Premier League | giornata 35 | tutto invariato in vetta

Leggi su 11contro11

(Di martedì 3 maggio 2022) Prosegue il duello a distanza tra Manchester City e Liverpool con nessuna delle due che molla un centimetro. Vittorie per Arsenal e Tottenham sempre in lotta per la Champions. Fondamentale successo dell’Everton in chiave salvezza. Di seguito l’analisi della35 di35: Leeds-Man. City 0-4, Newcastle-Liverpool 0-1 Dominante prestazione del Manchester City che non lascia scampo al Leeds. Cityzens vincenti grazie alle reti di Rodri, Akè, Gabriel Jesus e Fernandinho e che mantengono dunque il primato in classifica. Si complica invece la situazione del Leeds attualmente salvo con due punti di vantaggio sull’Everton ma con una partita in più. Anche il Liverpool controlla in lungo e in largo la sua partita contro il Newcastle con l’unico ...