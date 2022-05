Preghiera del mattino del 3 Maggio 2022: “Santa Maria del Cammino mostrami Gesù” (Di martedì 3 maggio 2022) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 3 maggio 2022) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con ladeldi oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di

matteosalvinimi : Una preghiera per i troppi morti sul lavoro in Italia (quest’anno in aumento del 2%) e un impegno perché grazie a p… - vaticannews_it : #02maggio La preghiera per la pace nel mondo in #TerraSanta e con la Terra Santa: il racconto del gruppo di pellegr… - matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia, strappata drammaticamente alla vita da un malore a soli 27 anni. Mi stringo al dolore del… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Ancora non mi conosci? - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Ancora non mi conosci? Sia Lui, il Signore, a donarci ogni mattina la rugiada del suo Spirito… -