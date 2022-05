Pregare il Rosario ogni giorno | perché è così importante

(Di martedì 3 maggio 2022) Il Santoè quella “dolce catena” che ci unisce a Dio e a Maria e la sua recita può compiere miracoli. Uno su tutti, quello di far avvicinare alla fede chi era lontano, data anche la bellezza della sua preghiera. Recitarlo può esser anche un modo per riscoprire il dialogo con la Madonna. Un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco: Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a preg… - CiccioS60 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare… - sunsetv_ : domani letteralmente giornata tragica mi serve un rosario un crocifisso dieci candele e la madonna in persona giuro… - francescocolucc : RT @oss_romano: #2maggio #PapaFrancesco, al termine del Regina Caeli del 1° maggio, ha invitato 'tutti i fedeli e le comunità a pregare ogn… - bertero_g : Stasera Rosario nella mia parrocchia per la mamma di una mia amica. Cartello davanti alla chiesa: 'la mascherina ri… -

... al culto del Sacro Cuore, alla pratica delVivente. A 19 anni, nel 1818, dà vita alla ... in cui i partecipanti si incontrano pere donare "un soldo" per le missioni, creando a loro ...All'inizio del 'mese dedicato alla Madre di Dio' Papa Francesco ha invitato 'tutti i fedeli e le comunità aogni giorno di maggio ilper la pace', pensando in particolare 'alla città ucraina di Mariupol, "città di Maria", barbaramente bombardata e distrutta'. L'esortazione è riecheggiata in ...Mondo - Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunit a pregare ogni giorno a maggio il rosario per la pace. Il pensiero va alla citt ucraina di Mariupol, citt di Maria, barbaramente bombardata e ...Dopo una giornata d’intenso lavoro, raccolti nella quiete serena delle pareti domestiche, genitori e figli si riunivano intorno ad un’immagine della Vergine Santa per pregare il santo Rosario. Gli ...