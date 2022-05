Postepay, come versare contanti allo sportello (Di martedì 3 maggio 2022) Alcuni sportelli di Poste Italiane vi permettono di versare contanti anche sulla vostra Postepay. Vediamo come riconoscere questi sportelli ATM Postamat e come è possibile effettuare una ricarica della prepagata di Poste Italiane direttamente dallo sportello Tra i servizi in assoluto più apprezzati dai cittadini italiani che hanno a che fare con Poste Italiane, la L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 3 maggio 2022) Alcuni sportelli di Poste Italiane vi permettono dianche sulla vostra. Vediamoriconoscere questi sportelli ATM Postamat eè possibile effettuare una ricarica della prepagata di Poste Italiane direttamente dTra i servizi in assoluto più apprezzati dai cittadini italiani che hanno a che fare con Poste Italiane, la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

PosteNews : RT @ConsNetcomm: Laura Furlan, Direttore Generale-Postepay: “Accesso, semplificazione e sicurezza dei #PagamentiDigitali come leva fondamen… - ConsNetcomm : Laura Furlan, Direttore Generale-Postepay: “Accesso, semplificazione e sicurezza dei #PagamentiDigitali come leva f… - Monika161324 : @PosteSpedizioni buona sera non mi ricordo più il nome utente e la password per farmi entrare su Postepay come posso recuperare grazie - tongibatongi : Qualcuno mi può dire come si ricarica una postepay? ?? perché dovrei mettere dei soldi sulla carta ma non ho capito… - Emilystellaemi2 : @abu23994184 Costantina se le scrivi in Whatsapp ti darà in DM la Postepay. Ma come dici tu possiamo organizzare una raccolta. Grazie????? -