Positivi Covid in calo in provincia di Ragusa: il bollettino (Di martedì 3 maggio 2022) Ragusa – Scende il numero dei Positivi al Covid in provincia di Ragusa. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 3 maggio, dal bollettino dell’Asp di Ragusa.I Positivi in totale sono 3125 di cui 3083 si trovano in isolamento domiciliare, 42 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 85.516 mentre i morti sono stabili a 539.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 275.544 tamponi molecolari, 38.413 test sierologici, 831.413 test rapidi per un totale di 1.145.370. Covid: Positivi virus nei 12 Comuni della provincia di Ragusa 26 Acate80 Chiaramonte Gulfi207 Comiso88 Giarratana177 Ispica518 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 3 maggio 2022)– Scende il numero deialindi. E’ quanto si evince dai dati forniti oggi, 3 maggio, daldell’Asp di.Iin totale sono 3125 di cui 3083 si trovano in isolamento domiciliare, 42 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria, Catania e Palermo.I guariti salgono a 85.516 mentre i morti sono stabili a 539.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 275.544 tamponi molecolari, 38.413 test sierologici, 831.413 test rapidi per un totale di 1.145.370.virus nei 12 Comuni delladi26 Acate80 Chiaramonte Gulfi207 Comiso88 Giarratana177 Ispica518 ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SANITARI SOSPESI = RICOVERI SOSPESI ?? Con 40 sanitari sospesi perché non vaccinati e una ventina positivi COVID,… - mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: 'Attualmente mancano 21 tecnici radiologia, 16 tecnici laboratorio di cui 6 solo al trasfusionale, 15 fisioterapisti pro… - quotidianodirg : #Attualità #aspragusa Positivi Covid in calo in provincia di Ragusa: il bollettino - flottero : RT @Miti_Vigliero: 'Attualmente mancano 21 tecnici radiologia, 16 tecnici laboratorio di cui 6 solo al trasfusionale, 15 fisioterapisti pro… - Miti_Vigliero : 'Attualmente mancano 21 tecnici radiologia, 16 tecnici laboratorio di cui 6 solo al trasfusionale, 15 fisioterapist… -