Pnrr | Draghi | ' spendere bene risorse per credibilità davanti a cittadini e partner europei'

(Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Di fronte alle spese che attendono l'Europa, "per quanto riguarda gli investimenti di lungo periodo in aree come la difesa, l'energia, la sicurezza alimentare e industriale, il modello è quello del Next generation Eu. Il sistema di pagamenti scadenzati, legati a verifiche puntuali del raggiungimento degli obiettivi, offre un meccanismo virtuoso di controllo della qualità della spesa.leche ci vengono assegnate è fondamentale per la nostraaie ai". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento europeo.

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Adeguiamo i prezzi nei contratti d'appalto per riflettere e coprire l'aumento dei costi delle ma… - RobertaFazio7 : RT @Palazzo_Chigi: Presidente Draghi: Adeguiamo i prezzi nei contratti d'appalto per riflettere e coprire l'aumento dei costi delle materie… - VentagliP : RT @kokonews5: Doppiogiochisti vogliono bruciare un comico condottiero. - VentagliP : RT @kokonews5: Draghi bacchetta il giornalismo cialtronesco (di Mediaset). #lariachetitala7 #lariachetira #Draghi #Santoro #Ucraina #Mariup… - kokonews5 : Draghi bacchetta il giornalismo cialtronesco (di Mediaset). #lariachetitala7 #lariachetira #Draghi #Santoro… -

...fa il possibile per dare un senso di vicinanza a tutti gli italiani" ha detto ancora Mario"...prevede un fondo da 600 milioni di euro complessivi per spingere gli obiettivi fissati nelper ...... la misura varata dal Governospiega Prandini - consente alle piccole e medie imprese ...si applica anche agli investimenti in corso di realizzazione inclusi quelli a valere sul. "Da ...Spendere bene le risorse che ci vengono assegnate è fondamentale per la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai partner europei”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ...Con più di 1 azienda agricola su 10 a rischio chiusura e il 30% che si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in perdita, la misura varata dal Governo Draghi – spiega ... inclusi quelli ...