Plusvalenze Serie A, il 17 maggio l’udienza per il ricorso della FIGC (Di martedì 3 maggio 2022) Plusvalenze Serie A, fissata l’udienza alla Corte d’Appello per il ricorso della Procura FIGC. TUTTI i dettagli sul processo Si terrà il prossimo 17 maggio, alle ore 10, l’udienza per il processo Plusvalenze alla Corte d’Appello della FIGC. A riportarlo è sportface.it. In seguito al proscioglimento da ogni accusa da parte del Tribunale Nazionale Federale degli undici club deferiti, e dei 59 dirigenti coinvolti, la Procura della FIGC ha infatti presentato ricorso in secondo grado. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022)A, fissataalla Corte d’Appello per ilProcura. TUTTI i dettagli sul processo Si terrà il prossimo 17, alle ore 10,per il processoalla Corte d’Appello. A riportarlo è sportface.it. In seguito al proscioglimento da ogni accusa da parte del Tribunale Nazionale Federale degli undici club deferiti, e dei 59 dirigenti coinvolti, la Procuraha infatti presentatoin secondo grado. L'articolo proviene da Calcio News 24.

