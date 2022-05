Più attenzione al Campionato italiano (Di martedì 3 maggio 2022) di Paolo Manili Che Campionato italiano è se i migliori binomi italiani non partecipano? E' quello che da anni ormai si chiedono molti appassionati di casa nostra. La domanda, posta così, è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) di Paolo Manili Cheè se i migliori binomi italiani non partecipano? E' quello che da anni ormai si chiedono molti appassionati di casa nostra. La domanda, posta così, è ...

Più attenzione al Campionato italiano E poi la Fise potrebbe interagire di più con le Forze Armate, per indirizzare meglio le partecipazioni di alcuni "numeri uno" in uniforme. Inoltre la scarsità di sponsor, che lega molto di meno al ...