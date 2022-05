Piazza in ricordo Chiola, una vita e l’amore per la radio seppelliti dal terremoto del 1980 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – Porta il nome di una delle vittime del terremoto del 23 novembre 1980, lo speaker radiofonico Giuseppe Chiola, la Piazza del centro storico del paese della cittadina di Palomonte, nella Valle del Sele, inaugurata qualche giorno fa. A prendere parte all’iniziativa di Palazzo di città, il sindaco di Palomonte, Mariano Casciano, il sindaco di Montecorvino Pugliano e nipote della vittima, Alessandro Chiola, e il figlio della vittima, Angelo Chiola. Piazza che ora ricorda alla comunità della piccola cittadina salernitana il dramma e la devastazione del terremoto in una terra che ancora ne porta i segni, ma anche l’amore per la vita e per la radio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – Porta il nome di una delle vittime deldel 23 novembre, lo speakerfonico Giuseppe, ladel centro storico del paese della cittadina di Palomonte, nella Valle del Sele, inaugurata qualche giorno fa. A prendere parte all’iniziativa di Palazzo di città, il sindaco di Palomonte, Mariano Casciano, il sindaco di Montecorvino Pugliano e nipote della vittima, Alessandro, e il figlio della vittima, Angeloche ora ricorda alla comunità della piccola cittadina salernitana il dramma e la devastazione delin una terra che ancora ne porta i segni, ma ancheper lae per la...

