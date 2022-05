Pfizer, nel primo trimestre del 2022 triplicano gli incassi dal vaccino anti Covid. Delude il farmaco antivirale Paxlovid (Di martedì 3 maggio 2022) Balzano, ma meno in altro delle attese, i ricavi e i profitti del colosso farmaceutico statunitense Pfizer. Nel primo trimestre dell’anno il produttore del più diffuso vaccino contro il Covid ha portato i ricavi da 14,5 a 25,6 miliardi di dollari. Gli utili sono saliti del 59% a 1,37 dollari per azione, meno delle attese. I proventi della divisione vaccini sono triplicati da 4,9 a 14,9 miliardi di dollari. Ieri il gruppo aveva sofferto in borsa dopo i risultati Deludenti riportati nei test dal trattamento antivirale Paxlovid. Nuovo medicinale da utilizzare contro il Covid da cui sono attesi ricavi nel 2022 per 24 miliardi di dollari che ne farebbero uno dei farmaci più venduti di sempre. Il titolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Balzano, ma meno in altro delle attese, i ricavi e i profitti del colosso farmaceutico statunitense. Neldell’anno il produttore del più diffusocontro ilha portato i ricavi da 14,5 a 25,6 miliardi di dollari. Gli utili sono saliti del 59% a 1,37 dollari per azione, meno delle attese. I proventi della divisione vaccini sono triplicati da 4,9 a 14,9 miliardi di dollari. Ieri il gruppo aveva sofferto in borsa dopo i risultatinti riportati nei test dal trattamentovirale. Nuovo medicinale da utilizzare contro ilda cui sono attesi ricavi nelper 24 miliardi di dollari che ne farebbero uno dei farmaci più venduti di sempre. Il titolo ...

Advertising

Flavr7 : RT @RFinanziari: Pfizer farà ricavi per $98-102 miliardi nel 2022 (le attese erano quasi per 106) Vendite sui vaccini $54 miliardi Utile… - RFinanziari : Pfizer farà ricavi per $98-102 miliardi nel 2022 (le attese erano quasi per 106) Vendite sui vaccini $54 miliardi… - BilliEnrico : Nel gruppo dei giovani uomini tra i 16 e i 24 anni, ha sottolineato, quelli vaccinati con Pfizer e BioNTech avevano… - MorraCata : #Pfizer (Biontech) si arrende: 'non siamo essere in grado di dimostrare l'efficacia o la sicurezza sufficienti del… - Assunta30262347 : RT @osamundR: ????­GLI SCIENZIATI HANNO TROVATO ORGANOIDI DI VELENO DI SERPENTE IN FIALA PFIZER Stasera un gruppo di scienziati mostrerà prov… -