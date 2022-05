Perugia | morto 40enne che aveva ago nei bronchi dopo intervento al naso

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 maggio 2022) Quattro medici e due infermieri sono indagati dalla Procura diper omicidio colposo,che un uomo di 40 anni èall’ospedale Santa Maria della Misericordia con un ago da siringa nei. L’uomo, come racconta La Nazione, era entrato in ospedale il 22 aprile per un banaleal setto nasale. Un’operazione che sarebbe dovuta durare poche ore ma che non è nemmeno cominciata. Subitol’anestesia il paziente avrebbe iniziato ad accusare problemi respiratori: da lì gli accertamenti che hanno rivelato la presenza di un ago di circa due centimetri in uno dei. L’ago è stato allora aspirato ma le condizioni dell’uomo sono poi precipitate portando, in 4 giorni, al decesso. La procura ha disposto l’autopsia e una consulenza medico per ...