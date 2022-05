Perché ho sempre stimato Mino Raiola (Di martedì 3 maggio 2022) “Ti senti più italiano o più africano?“. Seid lo guardò, e nel frattempo rovistava nella sua testa alla ricerca... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) “Ti senti più italiano o più africano?“. Seid lo guardò, e nel frattempo rovistava nella sua testa alla ricerca...

Advertising

AlbertoBagnai : Il 3 gennaio vi dissi che la recessione era alle porte e vi spiegai il perché ( - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - borghi_claudio : ATTENZIONE però. Va bene sperare in un miglioramento ma anche per #ElonMusk vale SEMPRE quanto detto nell'Adelchi..… - BenitoAtos : RT @mpiacenonaver1: Cmnq ve volevo dì che le uniche armi difensive sono gli scudi o i giubotti anti proiettile... E gli scudi dipende sempr… - amorefolle1 : @Gennaro85570571 @Martina06053709 E perché si deve fare vedere lei fa ciò che vuole non è che per una malata come t… -