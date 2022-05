Perché è stato peggiore Aldo Cazzullo | la presa in giro imperdonabile | con chi ce l' ha

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022)ha rilasciato una “perfida intervista” a Francesco Melchionda, in cui si è messo più a nudo del solito, rispondendo anche a qualche domanda che si può definire scomoda. Come quella sul peggior direttore avuto finora:non si è tirato indietro, facendo il nome di Carlo Rossella. “Devo ammetterlo, non c'è stata molta affinità - ha dichiarato - era un personaggio simpatico, anche affascinante, ma poco serio”. C'è un episodio particolare chesi è legato al dito: “Io avevo il sogno di andare a fare il corrispondente a Parigi, città cui sono legato in modo particolare. Ogni anno, in sostituzione del corrispondente che andava in vacanza, seguivo per un mese le vicende francesi. Sembrava sempre che non succedesse nulla, poi all'improvviso mi trovavo sempre a dover raccontare vicende ...