Per Valentina Ferragni altri problemi di salute ed esami da rifare (Di martedì 3 maggio 2022) Valentina Ferragni ha confidato ai suoi follower altri problemi di salute, dopo il tumore della pelle adesso deve ripetere gli esami fatti un anno fa ma relativi ad altro. La sorella di Chiara Ferragni ha aggiornato chi la segue sui social dello stato della cicatrice che aveva sulla fronte. Sei mesi fa Valentina Ferragni ha rimosso quello che sembrava un brufolo sulla fronte e che in realtà si è rivelato un tumore. La cicatrice era ben visibile, certo nulla in confronto alla malattia che ha scoperto in tempo. Con grande cura tra creme e cerotto ha fatto in modo che la cicatrice diventasse solo un brutto ricordo. Adesso però c'è altro, non scende nel dettaglio ma si riferisce al problema di insulino resistenza che tempo fa le ha causato ...

